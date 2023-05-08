Вони продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій.

Російські військові зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу. Вони також намагаються "максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України".

Про це повідомили у Military Media Center - медійному майданчику Сил оборони. Зазначається, що окупанти активізували використання баражуючих боєприпасів.

За наявною інформацією, ворог продовжує активне перекидання з Росії до районів оперативного призначення додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, вони накопичують крилаті й балістичні ракети, а також ударні БПЛА.

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"Крім цього російські загарбники продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих українських територіях. Водночас на окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України", - додали у Military Media Center.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна піде у контрнаступ, коли отримає деякі поставки, які були обіцяні партнерами.

Заступник міністра оборони України Олексія Резнікова Володимир Гаврилов передбачає крах Росії після українського контрнаступу. Для Росії немає військового рішення у цій війні, а навпаки - окупантів чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом.

У ISW вважають малоймовірним, що Росія зможе вирішити ці проблеми з ланцюжком командування найближчим часом, що стане значущим фактором в ході українського контрнаступу.

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