Російські військові зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу. Вони також намагаються "максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України".
Про це повідомили у Military Media Center - медійному майданчику Сил оборони. Зазначається, що окупанти активізували використання баражуючих боєприпасів.
За наявною інформацією, ворог продовжує активне перекидання з Росії до районів оперативного призначення додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, вони накопичують крилаті й балістичні ракети, а також ударні БПЛА.
"Крім цього російські загарбники продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих українських територіях. Водночас на окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України", - додали у Military Media Center.
Контрнаступ ЗСУ
Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна піде у контрнаступ, коли отримає деякі поставки, які були обіцяні партнерами.
Заступник міністра оборони України Олексія Резнікова Володимир Гаврилов передбачає крах Росії після українського контрнаступу. Для Росії немає військового рішення у цій війні, а навпаки - окупантів чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом.
У ISW вважають малоймовірним, що Росія зможе вирішити ці проблеми з ланцюжком командування найближчим часом, що стане значущим фактором в ході українського контрнаступу.