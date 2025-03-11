Просто зараз Україна перебуває під тиском з боку Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Тим часом Москва не поспішає з переговорами, оскільки вірить у здатність просто перечекати Захід.

Як йдеться у матеріалі автора The New Yorker Джошуа Яффи, "мирний" план американського президента Дональда Трампа є привабливим для Кремля, бо згідно з ним Росія отримує замороження лінії фронту, визнання окупованих територій своїми та позбавлення України перспективи вступу до НАТО. Крім того, Вашингтон може зняти з РФ санкції та відновити відносини між країнами. Натомість Кремль не поступається нічим суттєвим.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва сказав, що українці не перебувають у паніці через останні події, скоріше відчувають розчарування:

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"Ми почуваємося так, ніби нам ударив ножем у спину хтось, кого ми вважали своїм союзником і партнером".

За даними джерела журналіста в російському зовнішньополітичному відомстві, конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом у Білому домі їх здивував. "Ми очікували певного повороту. Але це виявилося більш різким і радикальним, ніж хтось передбачав"

Як йдеться у статті, на цьому етапі війни припинення американської військової допомоги не є для України таким катастрофічним, як це було б на початку повномасштабного вторгнення. За словами українського аналітика Миколи Бєлєскова, у деяких ключових аспектах ситуація змінилася на її користь.

Так, понад 90% безпілотних літальних апаратів, які використовуються в бойових діях, виробляють українські державні та приватні компанії. Також в Україні налагодили виробництво мін та 155-міліметрових снарядів. Більшою проблемою стане заміна американської зброї великої дальності. Запаси ATACMS і не були великими, крім того зменшуватиметься кількість ракет для систем HIMARS, які використовують для ударів по складах боєприпасів, позиціях та базах Російської Федерації.

"Ця зброя сформувала те, як російським військам доводиться діяти в тилу. Без неї вони знову отримають значну свободу дій в організації логістики", - пояснює відомий аналітик війни з Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Найсуттєвіше припинення допомоги може вплинути на противітряну оборону України, оскільки ракети-перехоплювачі для систем Patriot виробляють лише Штати. Їхній дефіцит дозволить Росії посилити ракетні удари по військових об’єктах та містах:

"Таким чином, Трамп вирішив покарати жителів Києва, або Харкова, Одеси, Дніпра".

На думку журналіста, наступний етап війни та її фінал визначатиметься тим, чи зможе Україна знайти альтернативу американським поставкам до того, як Росія відновить сили та піде у весняний чи літній наступ.

"Якщо ситуація на фронті суттєво погіршиться, Зеленський відчує більший тиск вдома, щоб почати переговори про припинення війни, навіть якщо це означатиме невигідне припинення вогню", - вважає він.

Протягов великої війни Європа сподівалася на лідерство США у військовому та політичному питаннях, однак нова стратегія Трампа може нарешті спонукати її до дій. Наразі питання полягає в тому, чи можуть вони розгорнути військовий контингент в Україні без підтримки військово-повітряних сил чи матеріально-технічного забезпечення Америки.

Бєлєсков каже, що для України вибір може зводитися до "безпеки чи суверенітету" - або відмовитися від ключових принципів, особливо щодо гарантій безпеки, або дотримуватися гідності та самоповаги, але без найбільшого спонсора у війні:

"Це виглядає як дуже важка угода після всього, чим Україна вже пожертвувала".

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