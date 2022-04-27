36-річний чоловік опинився під завалами на Козятинській залізниці.

На Вінниччині внаслідок ракетного удару по Козятинській залізниці загинув 36-річний чоловік. Без батька залишилися двоє дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

25 квітня В'ячеслав Франчук, який працював електромеханіком тягової підстанції Козятинськоі дистанції електропостачання регіональної філії "Південно-Західна залізниця", прийшов на роботу та заступив на чергування. У будівлю, де почав працювати чоловік, поцілила ракета окупантів.

Залізничник опинився під завалами та загинув. Йому було 36 років.

"У В’ячеслава залишилися батьки, дружина та двоє дітей — 12-річний син Олександр та 8-річна донька Лілія. Ми щиро співчуваємо родині загиблого та всім, хто його знав, і запевняємо: ми вистоїмо та будемо гідні цієї жертви", - написали в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня окупанти вдарили ракетами по Вінницькій області, 5 осіб загинули, 18 поранено.

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