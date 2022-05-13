Ймовірно, маються на увазі підрозділи, де служать діти більш-менш багатих москвичів.

Армія РФ щодня несе втрати на війні в Україні. Щоб їх компенсувати, російське командування готується відправляти в бій "московських мажорчиків".

Таку заяву зробив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко в ролику, який опублікував в особистому Telegram-каналі.

"Враховуючи ефективну роботу Збройних сил [України], в російській армії вже закінчуються буряти. Є інформація, що недоумками в Кремлі буде прийнято рішення відправляти на війну в Україну московських мажорчиків. Але для нас, що буряти, що москвичі однаково добре удобрюють українські поля", — повідомив Марченко.

Голова Одеської ОВА не уточнив, що саме мається на увазі під словосполученням "московські мажорчики". Найімовірніше, мова про підрозділи, де служать сини більш-менш багатих москвичів. Якщо відштовхуватися від цієї теорії, то РФ зібралася відправити на війну в Україні навіть згадані резерви. Яка у них боєздатність, ще належить дізнатися.

У свіжому ролику Марченко також розповів про відновлення електричної підстанції в одному з районів Одеської області. Вона була пошкоджена в результаті ракетного удару. Завдяки діям енергетиків у певних населених пунктах з'явилося світло.

Нагадаємо, Росія дійсно прагне збільшити особовий склад, який бере участь у війні проти України. Для цього в РФ почали змінювати законодавство, щоб запустити приховану мобілізацію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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