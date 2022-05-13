Жінка поскаржилася, що російські солдати стріляють біля будинків, а потім тікають.

Житель "ДНР" зазнають величезних втрат, воюючи проти українських військових, чим вкрай незадоволені. Росіяни ж воювати проти України не хочуть.

Про це йдеться в перехоплення, який оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України.

Жінка розповідає, що російські солдати стріляють з позицій біля будинків, а потім ховаються, таким чином від вогню у відповідь страждають місцеві жителі. При цьому вона вважає, що окупанти ніколи не зможуть захопити Мар'їнку, тому що українські військові побудували міцну оборону.

"Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб'є? А вони засіли та сидять", - зі сльозами розповідає жінка.

При цьому вона вкрай обурена рішенням Пушиліна відмовитися від "допомоги" Росії на напрямках Мар'їнки та Красногорівки.

Крім того, вона заявила, що при недавньому штурмі загинули "всі, з ким була знайома там".

"Відправили 1500 осіб. Приїхало 30 тому. Тобто всі, з ким була знайома там, немає вже нікого", - скаржиться жінка

У свою чергу чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів, тому що "в решітці всі ховаються, та ніхто не хоче їхати".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські солдати розстріляли українського військовополоненого, коли той пішов до вбиральні. Перед цим чоловікові повідомили, що він відправиться додому.

Розповідь російського солдата вразила його мати, проте жінка відповіла в дусі пропаганди РФ: "ось вони так і роблять, сволоти". Рашист на це заперечив, що українського військовополоненого вбили саме окупанти.

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