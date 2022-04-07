Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до збройної агресії проти України на Волинському напрямку все ще існує.

Загроза залучення збройних сил Білорусі у війні Російської Федерації проти України зберігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Речник зазначив, що на Волинському напрямку "імовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до збройної агресії проти України наразі все ще зберігається".

Він сказав, що на українсько-білоруському кордоні продовжують чергування визначені українські підрозділи. Зокрема, під посилену охорону взято мости, переправи, залізничні колії та обладнано позиції для ведення вогню зі стрілецької зброї та бойової техніки.

"Аби приховати діяльність російських військ у прикордонних з Україною районах, влада Республіки Білорусь ввела обмеження на пересування там населення", - сказав Мотузяник.

Також речник додав, що станом на зараз багато підрозділів російських військ виведено на територію Білорусі, аби відновити їх боєздатність.

"І разом з тим, вочевидь, російська армія у такий спосіб, проводячи там демонстраційні дії намагається відтягти частину українських підрозділів з інших напрямків, аби вони перебували постійно там в районі українсько-білоруського кордону в готовності до можливого наступу. Але, станом на зараз, така імовірність все ще зберігається, враховуючи непередбачуваність російської сторони", - наголосив Мотузяник.

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