Російські військові навіть змушують персонал ЗАЕС замазувати кульові отвори від їхнії обстрілів на будівлі.

Російські військові влаштували терор на ЗАЕС.

Про це в інтерв'ю Telegraf на умовах анонімності розповів один із співробітників атомної електростанції.

Деяких співробітників окупанти катували і залякували, щоб під час візиту місії МАГАТЕ ті просили залишити російських військових на АЕС "в цілях безпеки", а у всіх обстрілах звинувачували Україну.

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Загарбники намагаються замести сліди деяких обстрілів і зробити вигляд, що удари завдавали ЗСУ.

"Вони будуть підкидати хвостовики від мін, щоб створювати видимість, що це все українська сторона", – сказав співрозмовник.

Окупанти навіть змушують персонал електростанції замазувати кульові отвори від російських обстрілів на будівлі.

"За моєю інформацією, росіяни "працювали" з деякими людьми для того, щоб, коли місія МАГАТЕ приїде, персонал кинувся до них в ноги і просив, щоб "в цілях безпеки" на станції залишили Росію, що, нібито, вони втомилися від обстрілів. Україна, нібито, обстрілює, а Росія забезпечує порядок. Ще знімуть якийсь пропагандистський ролик під це з завербованими людьми або тими, хто після тортур", – стверджує співробітник ЗАЄС.

Загарбники заборонили персоналу входити на станцію з мобільним телефоном, щоб українці не могли нічого зафіксувати на камеру або диктофон. Працівників шантажують і обшукують.

"Вони постійно когось хапають і відправляють "на підвал". Прямо на території атомної станції закривають людей, проводять з ними "виховну роботу", – розповів українець.

Також загарбники почали навідуватися додому до жителів Енергодара і цікавитися з приводу референдуму.

"Але настрої різні. Та й який може бути настрій, якщо до тебе прийшли з автоматом і знають, де ти живеш? Я думаю, що все це для того, щоб робити перепис квартир атомників і жителів Енергодара. Щоб розуміти, куди можна буде завезти своїх людей з окупованих територій – Мелітополя, Маріуполя", – припустило джерело.

Нагадаємо, раніше експерт заявив, що вккупанти підготували для місії МАГАТЕ цілий спектакль на ЗАЕС.

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