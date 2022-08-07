Масштаби шахрайства - понад 50 мільйонів гривень на місяць.

В Мелітополі у Запорізькій області російські окупанти вимагають від населення плату за електроенергію на рахунки фейкового підприємства.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив під час телемарафону "Єдині новини".

За його словами, окупанти захопили потужності обленерго та створили фейкове підприємство, якого немає навіть в російському держреєстрі.

"Вимагають від населення оплату за електроенергію, яка виробляється українськими електростанціями. Масштаби шахрайства - понад 50 мільйонів гривень в місяць", - розповів Федоров.

Як писав УНІАН, після чергового обстрілу аеродрому в Мелітополі російські окупанти почали проводити ротацію своїх військових баз.

Також стало відомо, що окупанти планують проводити "референдум" у Мелітополі у супроводі автоматників і ФСБшників.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область від російських загарбників до кінця 2022 року.

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