Це відбувається після успішних ударів ЗСУ по позиціях загарбників.

Окупанти відводять свій особовий склад та техніку з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що в ніч проти 29 липня ЗСУ завдали успішних ударів по позиціях загарбників.

"Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових", - розповіли у розвідчі.

Решту окупантів разом з технікою розмістили у містах Токмак та Бердянськ.

У відомстві додали, що під час виходу з населених пунктів загарбники намагаються створити враження про проведення планової ротації. Однак насправді, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.

Як днями повідомляв УНІАН, у Запорізькій області палав склад російських окупантів - підіймався високий стовп темного диму.

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