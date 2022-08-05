31 липня в районі аеродрому Мелітополя прогримів потужний вибух.

Після чергового обстрілу аеродрому в Мелітополі російські окупанти почали проводити ротацію своїх військових баз.

Про це пише місцеве видання РІА Мелітополь.

Так, в селищі Мирне в будівлі дитячого притулку вони організовували госпіталь. Однак днями з цієї будівлі росіяни виїхали.

Така ж ситуація і з військовою частиною під Мирним.

Передислокувалися військові РФ в лісництво перед Новопилипівкою, повідомляють місцеві мешканці. Там встановлено шлагбаум біля якого стоять військові з автоматами.

"Де активний рух орків в Мирному, так це в будівлі захопленої приватної друкарні. Там колаборанти з окупантами крутяться з ранку до вечора. Друкують пропагандистські газети, які потім на камеру роздають всім по місту і селах. Імовірно, в цій друкарні також будуть друкувати так звані бюлетені-опитувальники для проведення псевдореферендуму", - пише видання.

Як писав УНІАН, 31 липня в районі аеродрому Мелітополя прогримів потужний вибух. Його ворог використовує його як командний пункт і базу для літаків і вертольотів.

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