Після першого "обходу" по квартирах підтримка російської агресії не перевищує 10%.

Окупанти планують проводити псевдореферендум у Мелітополі, обходячи будинки у супроводі автоматників і представників ФСБ РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час всеукраїнського телемарафону.

За його словами, раніше окупанти хотіли провести "референдум" за один день, але їхні плани провалились, тому зараз вони посилять тиск на населення.

"Сьогодні вони вже змінили свої плани і хочуть проводити свій "референдум" 7 днів, … не проводити його традиційно демократично, а лише за допомогою "старших по будинках", які будуть ходити по квартирах і опитувати мешканців. Але у супроводі автоматників та співробітників міліції або ФСБ РФ", - сказав Федоров.

Він подякував мешканцям, тому що після першого "обходу" по квартирах підтримка російської агресії не перевищує 10%.

"Ми чітко розуміємо, що вони хочуть за 7 днів намалювати ту цифру, яку захочуть побачити їхні політичні ляльководи", - пояснив мер.

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня Федоров зазначав, що окупанти готують проведення псевдореферендуму про приєднання Мелітополя до Росії, хоча з міста вже виїхало більш як 60% його мешканців.

Він закликав місцевих жителів інформувати про "старших по будинках" і "квартальних", які проводять "соцопитування" щодо псевдореферендуму про приєднання до Росії.

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