Сили оборони України намагатимуться втримати Курахове Донецької області стільки, скільки зможуть.

Про це в інтерв'ю для телемарафону розповів начальник Генерального штабу Збройних сил Анатолій Баргилевич. Розмова відбулася ще 19 листопада, на 1000-й день повномасштабної війни. Генерал-лейтенанта запитали, чи існує ще шанс втримати місто від російської окупації:

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його скільки можемо".

Ситуація в Курахово

Днями український військовий експерт Іван Ступак повідомляв, що російські загарбники оточили місто щонайменше на 70%. На його думку, термін перебування там бійців ЗСУ вимірюється тижнями.

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