Залужний відзначив вдалу роботу протиповітряну оборону ЗСУ.

Над Києвом ввечері 7-го березня збито два російські літаки. Українські військові збили ворожі повітряні судна протягом однієї години.

Перший літак Повітряно-космічних сил Росії був збитий над Києвом о 20:30, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Залужний відзначив вдалу роботу протиповітряну оборону ЗСУ.

Другий ворожий літак був збитий о 21:20 в околицях Києва. Повідомляється, що ворожий літак був ліквідований у повітряному бою.

Як повідомляв УНІАН, за 11 днів війни ворожі російські війська втратили 46 літаків і 68 гелікоптерів.

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