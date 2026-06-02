Нафтові доходи Кремля і Патріарх Кирил: ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - Politico

Євросоюз поспішає узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. Новий санкційний пакет може бути спрямовано проти нафтових доходів РФ, її банків та "тіньового флоту", пише Politico.

Зазначається, що ключовою пропозицією може стати закріплення верхньої межі ціни на російську нафту. Термін дії поточної "цінової стелі", яка становить 44,10 долара за барель, закінчується цього літа. Якщо не вжити заходів, вона буде підвищена автоматично.

Країни наполягають на закріпленні поточної ціни, що позбавить Москву додаткових доходів від зростання цін на нафту. Однак дипломати зазначили, що повна заборона на російську нафту навряд чи буде введена, як і запропонована заборона на морські перевезення.

ЄС також може продовжити санкції проти російських енергетичних компаній "Лукойл" і "Роснефть", а також очікується введення нових санкцій щодо суден російського "тіньового флоту" та супутніх послуг.

Крім того, очікується внесення до санкційного списку глави Російської православної церкви Патріарха Кирила, який є близьким союзником Володимира Путіна. Попередню спробу ввести санкції проти патріарха заблокувала Угорщина.

Нагадаємо, що 1 червня французька влада підтвердила затримання нафтового танкера "Тагор". За даними Парижа, він може належати до російського "тіньового флоту", що використовується для обходу західних санкцій.

Раніше повідомлялося, що лідери країн-членів Європейського Союзу зберуться в Брюсселі для обговорення збільшення терміну перезатвердження санкцій з шести місяців до одного року.

