США та Іран обмінялися новими ударами, поки мирні переговори зайшли в глухий кут, – Axios

Американські військові перехопили чимало іранських балістичних ракет і дронів.

Американські та іранські сили обмінялися ударами у вівторок, у той час як мирні переговори зайшли в глухий кут, а напруженість на Близькому Сході зросла. Конфронтація вийшла за межі прямих перестрілок.

Зокрема, американські військові збили кілька іранських балістичних ракет і безпілотників та завдали ударів з метою самооборони по острову Кешм в Ормузькій протоці у відповідь на спроби атак з боку Ірану по всьому Близькому Сходу, пише Axios згідно із заявою Центрального командування США (CENTCOM).

"Дві іранські ракети, випущені по Кувейту, впали, не долетівши до цілі, або розвалилися в повітрі, а три ракети, запущені по Бахрейну, були негайно перехоплені силами протиповітряної оборони США та Бахрейну", – зазначають військові.

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У більш ранній заяві CENTCOM повідомив, що американські сили "вивели з ладу порожній нафтовий танкер, який намагався плисти в бік іранського порту" у Перській затоці. Екіпаж танкера M/T Lexie під прапором Ботсвани нібито "проігнорував неодноразові попередження", тому американські військові випустили ракету Hellfire у машинне відділення судна, "завадивши танкеру дістатися до Ірану".

У свою чергу, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) заявив, що удари Ірану стали відповіддю на дії CENTCOM щодо танкера.

Інші новини про ситуацію на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп влаштував скандал Нетаньяху під час розмови. Американський лідер різко розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ескалацію конфлікту в Лівані, назвав того "божевільним" і звинуватив у невдячності.

Крім того, ми також розповідали, що ціни на нафту зросли через невизначеність навколо угоди між США та Іраном. Патова ситуація настала після сплеску оптимізму щодо укладення тієї чи іншої форми мирної угоди, а також відновлення поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку.

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