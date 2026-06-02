Росія розширює нормування бензину: обмеження дійшли до окупованої Луганщини

Водії повідомляють, що на окремих АЗС відмовляються заправляти автомобілі до повного бака.

На автозаправних станціях у Бєлгородській та Курській областях Росії, а також на тимчасово окупованій території Луганської області почали діяти обмеження на продаж бензину та дизельного палива. Місцева влада та представники АЗС пояснюють такі заходи питаннями безпеки та підвищеним попитом на пальне.

За даними російських медіа, у низці районів Бєлгородської області на заправках мережі "Роснефть" припинили відпускати бензин марки АІ-92 у каністри. Крім того, водії повідомляють, що на окремих АЗС відмовляються заправляти автомобілі до повного бака.

Міністр економічного розвитку Бєлгородської області Максим Гусєв заявив, що обмеження пов’язані із забезпеченням безпеки під час реалізації пального.

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Схожі заходи запроваджені й у Курській області. Там на заправках мережі "Роснефть" діють ліміти на відпуск бензину АІ-95 – не більше 20 літрів в одні руки. Також заборонено продаж бензину АІ-92 у каністри.

Обмеження торкнулися й тимчасово окупованої Луганщини. Представники окупаційної адміністрації заявили про введення ліміту на продаж бензину АІ-92, АІ-95 та дизельного палива. Відтепер одна людина може придбати не більше 20 літрів пального.

Офіційно такі заходи пояснюють різким зростанням попиту. Водночас обмеження стали черговим етапом розширення нормування пального на окупованих територіях та в прикордонних регіонах РФ.

Паливна криза набирає обертів

Ще наприкінці травня аналогічні правила почали діяти у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де продаж бензину також обмежили до 20 літрів на добу на одну особу. Згодом там припинили реалізацію паливних талонів.

На цьому тлі уряд РФ також запровадив заборону на експорт нафтопродуктів до кінця листопада. Експерти пов’язують посилення контролю за паливним ринком із проблемами постачання та наслідками регулярних ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

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