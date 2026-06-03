Мадяр скасував вето на відшкодування країнам ЄС вартості зброї для України, - Politico

Європейський фонд миру – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх власних запасів.

Зусилля нового угорського уряду, спрямовані на потепління відносин із Брюсселем, можуть відкрити шлях до отримання мільярдів євро у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу Україні, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що Кабінет міністрів Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають до Києва, поклавши край дворічній блокаді, спричиненій попереднім урядом Віктора Орбана.

Чиновник, який був присутній у залі на той момент, розповів виданню, що про зміну політики в понеділок, 1 червня, повідомив посол Угорщини в Комітеті з політичних питань та безпеки – органі Ради, що контролює політику безпеки та оборони. В статті додається, що це рішення підтвердили ще п'ять дипломатів ЄС.

Відео дня

Пояснюється, що Європейський фонд миру – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх власних запасів.

Оскільки рішення щодо Європейського фонду миру ухвалюються на основі одностайності серед держав-членів, Угорщина змогла заблокувати цей механізм у рамках процесу прийняття рішень у сфері зовнішньої політики ЄС.

За даними видання, це спричинило накопичення заборгованості з відшкодування у розмірі понад 40 млрд євро, що розлютило великих країн-донорів, таких як Німеччина та Нідерланди.

Окрім цього, Євросоюзу довелося шукати обхідні шляхи, щоб забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати життєво важливі поставки зброї та боєприпасів у час максимальної небезпеки з боку російських військ.

Видання припускає, що зміна позиції є частиною більш широких зусиль Мадяра, спрямованих на відновлення відносин з ЄС, НАТО та Україною.

Наголошується, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дедалі більше наближав зовнішню політику Угорщини до позиції Росії, чим викликав гнів сусідів і погіршив відносини з партнерами по ЄС через постійні перешкоди щодо України. Він також вступав у конфлікти з ЄС через проблеми, пов’язані з верховенством права та корупцією.

Примітно, що в п’ятницю Угорщина досягла угоди з Європейською комісією про розблокування 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС у найближчі місяці.

Окрім цього, Угорщина розпочинає переговори з Україною щодо прав етнічної угорської меншини в цій країні та припинила чинити опір наданню Києву позики від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Країна також дала зрозуміти, що відмовиться від своєї тривалої опозиції щодо прагнення України до членства в ЄС.

"Скасування вето на ЄПФ стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні. Тепер вони нарешті отримають певну компенсацію, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", - сказав дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Тепер, коли вето скасовано, країнам доведеться визначитися з новими критеріями використання коштів, зокрема вирішити, чи слід повертати відшкодування до національних бюджетів, чи спрямовувати їх на додаткову підтримку України.

Видання додає, що вони також мають вирішити, чи зберегти нинішню ставку відшкодування – близько 40% від вартості озброєння – та як рефінансувати Європейський оборонний фонд (EPF).

Очікується, що ці питання, що стосуються ЄПФ, будуть обговорюватися на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбудеться наступного тижня на Кіпрі.

"Київ також зацікавлений у тому, щоб ці кошти були використані на придбання додаткової зброї", - йдеться в статті.

Україна та Угорщина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, Україні було передано пропозицію з 11 пунктів щодо мови та культурних питань. Мадяр наголосив, що його країні важливо мати гарантії стосовно 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову у школі, у культурній діяльності, у державному управлінні. Він вважає, що в цьому немає нічого особливо як в Європі, так і в усьому світі. Новий прем'єр Угорщини додав, що вже було завершено кілька раундів обговорень, і Угорщина підтримує з українським партнерами зв’язки з технічних питань.

Також ми писали, що чотири дипломати розповіли, що Угорщина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме заявці України на членство в Євросоюзі. Один із дипломатів поділився, що посли ЄС остаточно сформулюють свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови до кінця цього тижня. Станеться це після того, як Україна представить свої плани внутрішніх реформ, а також вирішить питання щодо національних меншин. За словами співрозмовників видання, відкриття першого переговорного кластера попередньо заплановано на міжурядову конференцію в Люксембурзі 15 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: