Кремлівська спецслужба заявила, що телефони російських посадовців були 'на гачку' у Заходу

Шпигунське ПО, нібито, перетворювало телефон на прихований мікрофон, який стежив за власником.

У Росії заявили, що виявили масштабну операцію іноземних спецслужб із встановлення шпигунського програмного забезпечення на мобільні телефони високопосадовців. Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться у заяві ФСБ.

Зокрема, там стверджують, що іноземні розвідки нібито здійснювали "приховане та несанкціоноване отримання різних типів інформації з пристроїв, які стали мішенями кібератак". У країні-агресорці відкрито кримінальну справу за фактом події.

Водночас Росія не назвала конкретні країни, які могли стояти за "операцією". У ФСБ лише вважають, що спецслужби використовували "технічні можливості великих міжнародних IT-корпорацій і мобільного зв’язку".

У ФСБ окремо заявили, що люди, за якими велося стеження, зрештою потрапляють до санкційних списків США та Євросоюзу. У російській спецслужбі стверджують, що виявлене програмне забезпечення здатне "викрадати дані, прослуховувати телефонні розмови та відстежувати обстановку поруч із зараженими пристроями для збору конфіденційної інформації".

"Заяви ФСБ вкотре демонструють занепокоєння Москви щодо можливого іноземного шпигунства та вразливості чутливої інформації", - йдеться у публікації.

Хакерські атаки Росії

Водночас, попри власні звинувачення, Росію саму неодноразово підозрювали у проведенні кібератак за кордоном. Після початку повномасштабної війни проти України Москва дедалі частіше називає іноземне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси загрозою національній безпеці, пишуть автори. Такі побоювання особливо посилилися після того, як західні країни ще до лютого 2022 року публічно попереджали про підготовку Росії до вторгнення в Україну.

Як зазначається, у 2023 році ФСБ звинуватила одну з американських спецслужб у зламі кількох тисяч iPhone. Тоді в Росії стверджували, що атаки були пов’язані із SIM-картами, зареєстрованими на дипломатів країн НАТО, Ізраїлю та Китаю. Водночас західні країни регулярно заявляють про причетність Росії до масштабних кібератак.

Зокрема, у квітні британський Національний центр кібербезпеки попередив, що хакери, пов’язані з російською військовою розвідкою ГРУ, використовували популярні інтернет-роутери для викрадення паролів від електронної пошти та інших онлайн-сервісів.

Крім того, у звіті Microsoft, оприлюдненому торік, йшлося про те, що одна з російських хакерських груп використовувала інтернет-провайдерів у РФ для стеження за іноземними посольствами.

Шпигунська діяльність росіян в Австрії

Нагадаємо, Австрія ухвалила рішення вислати трьох співробітників російського посольства у Відні – їх підозрюють у шпигунстві. Зокрема, під час розслідування на території дипмісії виявили масивне обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для перехоплення даних. На будівлі посольства та прилеглій території були численні антени, які утворювали так званий "ліс антен". Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що використання дипломатичного статусу для розвідувальної діяльності є неприйнятним.

