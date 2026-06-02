Польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про вихід на ринок України, – RAU

Мережа є одним з найшвидше зростаючих дисконтних ритейлерів Європи.

Польська мережа магазинів Pepco офіційно оголосила про відкриття в Україні у другій половині 2026 року. Про це з посиланням на офіційний пресреліз компанії повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU).

За планом, перший магазин Pepco в Україні відкриють наприкінці жовтня 2026 року. Компанія проводить активну експансію в Центральній та Східній Європі, тож загалом Україна стане 20-м ринком для польського ритейлера.

Зараз під брендом Pepco працює 4000 магазинів у 18 європейських країнах. Ритейлер також виходить на ринок Північної Македонії цьогоріч в червні. Щомісяця Pepco обслуговує понад 36 мільйонів клієнтів.

У країнах Центральної та Східної Європи Pepco відомий як бренд жіночого та дитячого одягу, а також товарів для дому. У магазинах мережі покупцям доступний великий асортимент продукції – від декору й кухонного приладдя до дитячого та дорослого одягу.

Country Manager Pepco в Україні Арсен Старченко вважає, що компанія може докластися до відновлення України, створюючи нові робочі місця та підтримуючи економіку держави.

Крім нього, топ-посади компанії в Україні зайняли Іван Омельченко як Head of Expansion, Марина Попова як голова відділу кадрів та Ольга Агаліді як голова відділу фінансів.

На ринку ритейлу в Україні, за свідченням аналітиків, великі мережі наразі активно поглинають маленький бізнес, який не витримує жорсткої боротьби та фінансових витрат. Така ситуація пов’язана з інфляцією та падінням купівельної спроможності населення.

Окрім Pepco, ще одна польська мережа Allegro задекларувала зацікавленість українським ринком та оголосила про плани виходу на нього. Маркетплейс має запрацювати в Україні вже в червні.

