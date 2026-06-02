Чому лисиці крадуть капці: зоолог пояснив цікаву поведінку тварин

Схильність до таких "розваг" мають і деякі інші дикі тварини, зокрема борсуки.

Лисиці дедалі частіше з’являються поруч із людьми – у селах, містах та навіть на пляжах. При цьому вони можуть поводитися досить незвично, зокрема гратися гумовими капцями або навіть красти їх. Про це "Телеграфу" розповів зоолог та менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий.

Лисиці можуть красти взуття "заради забави"

За словами фахівця, така поведінка пов’язана з адаптацією диких тварин до життя поруч із людьми, а красти тапочки – це у лисиць така своєрідна розвага.

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"Це по приколу всім лисицям красти. В мене родина живе у Відні надіслали відео з камер стеження будинкової території, як вночі лисиці крадуть гумові крокси, залишені на порозі хати. Спочатку була підозра на сусідів, але аналіз камер показав, що дві молоді лисиці бігають вночі крадуть і бавляться наче малі цуценята цими кроксами, а потім викидають їх за кілометр на дорозі", - розповів Дикий.

Подібну поведінку демонструють і борсуки

Зоолог зазначає, що схильність до таких "розваг" мають і деякі інші дикі тварини, зокрема борсуки. Водночас в Україні їх зустріти значно складніше, ніж у країнах Європи.

За словами Дикого, у багатьох європейських країнах тварини вже максимально адаптувалися до життя в урбанізованому середовищі через втрату природних оселищ.

"Через фрагментацію та трансформацію природних територій у них фактично не залишилося іншого вибору. У Європі дикої природи в тому вигляді, як в Україні, майже не збереглося", – пояснив він.

Зазначається, що лисиця – це хижак, який може бути переносником сказу. Небезпеку становлять навіть маленькі лисенята. Сказ є смертельною хворобою, яка уражає мозок тварин і людей, тому контактувати з дикими хижаками не можна.

Однією з ознак сказу може бути нетипова поведінка та відсутність страху перед людьми – саме так нерідко поводяться лисиці у містах. Водночас експерти зазначають, що вихід тварин до людей часто пояснюється також голодом і пошуками їжі.

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