Масований удар може бути й цієї ночі, - Зеленський

За його словами, наразі рівень постачання для нашої протиповітряної оборони не дозволяє збивати значну частину ракет.

Цієї ночі знову може статися масований удар Росії по Україні. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, який нагадав про наслідки попередньої ночі.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги", - закликав він.

Водночас, нагадав глава держави, у ніч на 2 червня по нашій країні відбувся удар із застосуванням понад 70 ракет та понад 650 дронів. Удень росіяни продовжили атаки ще близько 100 дронів.

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"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них", - підкреслив Зеленський.

Іноземні компоненти

Говорячи про удари "Шахедами" та "Цирконами", він наголосив, що "кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн".

"Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться", - сказав Зеленський.

Він додав, що п’ять ракет "Калібр" - це 145 таких компонентів, 33 "Іскандери" - 1 тисяча 122 компоненти, 650 ударних дронів різних типів - це понад 17 тис. компонентів.

"Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - зауважив президент.

Наступні цілі Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що одним із ключових напрямків для подальших ударів росіян по Україні було обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Він зауважив, що йдеться про військові, політичні та пропагандистські удари.

За словами глави держави, Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе спроможність України виробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво антибалістичного захисту.

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