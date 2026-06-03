Біля Нотр-Даму виявили унікальну монету IV століття та кераміку з загадковими написами

Однією з найнезвичайніших знахідок у цьому місці є середньовічна кераміка, на внутрішній стороні якої є блідо-червонуваті написи.

Частина площі перед собором Нотр-Дам у Парижі перетворилася на місце розкопок. Нещодавно там виявили монету IV століття із зображенням імператора Костянтина та уламки середньовічної кераміки, розписані зсередини знаками, які поки що не зміг розшифрувати жоден експерт, пише CBS News.

"Це змушує Нотр-Дам знову відчути себе живим. Ти приходиш подивитися на собор, а потім розумієш, що під твоїми ногами знаходиться ще одне місто. Це майже ще більш зворушливо", - сказала журналістам Емілі Картер, туристка з Манчестера, яка чекала в черзі на вхід до собору зі своїми двома дітьми.

Археолог Каміль Колонн, яка очолює розкопки, розповіла, що в 1163 році, коли почалося будівництво собору, вся площа була забудована середньовічними будинками, розділеними однією-єдиною вулицею. Вона поділилася з журналістами, що під ногами її команди знаходяться меровінгські та каролінгські зерносховища, що датуються VI–X століттями, а ще нижче – густонаселений римський квартал IV–V століть.

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"Тут можна побачити шари – середньовічний Париж, римський Париж, можливо, навіть більш давні. Завдяки цьому місто здається не стільки листівкою, скільки чимось, що все ще відкривають", – зазначила 22-річна Ясмін Беналі, студентка-археолог, яка спостерігала за роботою з-за огорож.

Археологи зізналися, що часто найцінніші знахідки надходять із найбрудніших місць. Під площею перед Нотр-Дамом уже знайшли цілі глечики та чашки, які були викинуті століття тому.

Однією з найнезвичайніших знахідок у цьому місці є середньовічна кераміка, на внутрішній стороні якої є блідо-червонуваті написи. Ці загадкові знаки повторюються на одному уламку за іншим. Вчені ще не розгадали їх значення.

Крім того, археологам вдалося витягти монети, які виглядали як чорні диски. Після їхнього вивчення під рентгеном вдалося з'ясувати, що на монетах зображений римський імператор Костянтин, який правив на початку 300-х років нашої ери.

У виданні зазначили, що найбільше археологи цінують саме знахідки римської епохи. Вони найдавніші та найменш вивчені.

У галілейському поселенні, яке прокляв Ісус, знайшли дорогоцінний камінь

Раніше під час громадських розкопок у Національному парку Коразім у Верхній Галілеї шестикласник виявив рідкісний камінь. Вік цього каменю може становити не менше 1500 років.

В Управлінні природи та парків Ізраїлю зазначили, що Коразім був стародавнім єврейським поселенням, яке, згідно з Новим Заповітом, було прокляте Ісусом за відкидання його вчення.

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