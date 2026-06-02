Мерц закликав ЄС розпочати переговори про вступ України до блоку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Мерц зазначив, що розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні. Однак він підкреслив, що двосторонні питання з Угорщиною мають вирішуватися окремо.

"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні, але це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною", - сказав канцлер Німеччини.

За словами Мерца, переговори про вступ України до ЄС були однією з тем його переговорів з Мадяром. Також канцлер Німеччини наголосив на важливості єдності Європи перед російською загрозою.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні роль у структурах Європейського Союзу як проміжний крок до членства в блоці. Він зазначив, що статус "асоційованого члена" дозволив би українським чиновникам брати участь у самітах ЄС та міністерських зустрічах, однак не голосувати на них.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відкинув цю ідею. Bloomberg з посиланням на його лист до голови Європейської ради Антоніу Коште, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Кіпру Нікоса Христодулідіса писав, що український лідер заявив їм про те, що Україна ніколи не розглядала членство в блоці як вступ до якогось "напів-Союзу".

