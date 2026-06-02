Путін вірить в перемогу РФ та має хибне уявлення про ситуацію на фронті, – ISW

Нинішня стратегія Кремля може ще більше виснажити російську економіку, яка вже перебуває під значним тиском.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує утримувати високий рівень фінансування війни проти України, попри зростаючий тиск з боку російських економічних чиновників, які попереджають про виснаження економіки РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін, ймовірно, відмовляється скорочувати оборонні витрати, оскільки вважає, що Росія здатна досягти перемоги на фронті.

"Путін, як повідомляється, чинить опір тиску щодо скорочення оборонних витрат і завершення війни проти України, попри попередження економічних чиновників про нестійке навантаження на економіку", – йдеться у звіті ISW.

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Аналітики підкреслюють, що таке рішення Кремля може бути пов’язане з викривленою оцінкою ситуації на фронті.

"Путін, імовірно, має хибне уявлення про ситуацію на полі бою, сформоване перебільшеними заявами російського військового командування", – зазначають аналітики.

Водночас у звіті підкреслюється, що скорочення військових витрат могло б створити ризики для російських підрозділів на фронті, особливо на тлі українських ударів середньої дальності та контратак.

Аналітики додають, що нинішня стратегія Кремля може ще більше виснажити російську економіку, яка вже перебуває під значним тиском через санкції та війну.

Оцінки експертів щодо російських можливостей

Раніше Bloomberg повідомляв, що російська економіка дедалі більше відчуває тиск війни проти України. Темпи зростання майже зупинилися, а дефіцит бюджету розширюється на тлі збільшення військових витрат. Так, економічні наслідки війни поступово починають працювати проти кремлівського ватажка, але він не планує зупинятися.

Також Bloomberg зазначав, що російські чиновники дедалі частіше попереджають диктатора про те, що Росія більше не може дозволити собі витрати на війну з Україною. Це серйозна ознака внутрішніх розбіжностей у Кремлі.

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