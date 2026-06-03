Техніка росіян із 'зебраним'' камуфляжем змусила українські дрони помилятися, - The Telegraph

Чорно-білі смугасті візерунки нагадують "засліплюючий камуфляж" ВМС часів Першої світової війни.

Росіяни почали маскувати бронетехніку зебровим малюнком, щоб заплутати українські безпілотники зі штучним інтелектом (ШІ), які полюють на логістичні об'єкти.

Як пише The Telegraph, на зображеннях, які походять з Telegram-каналів, показані російські вантажівки КамАЗ, вкриті чорно-білими смугами. Зазначається, що дизайн у стилі "зебри" схожий на стратегію часів Першої світової війни, відому як "засліплюючий камуфляж". Він ускладнював супротивникам визначення швидкості, дальності та напрямку корабля на великій відстані.

"Однак із винаходом радарів, гідролокаторів і супутникового стеження ця технологія вийшла з моди", – зазначило видання і додало, що через роки її знову оживили.

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Тепер вона дезорієнтує алгоритми автоматичного розпізнавання цілей, що використовуються FPV-дронами та підтримкою ШІ. Аналітики заявили, що теоретично можливе спотворення розпізнавання цілей на основі ШІ, якщо зовнішній вигляд транспортного засобу буде настільки спотворений, що його неможливо буде ідентифікувати.

Однак, з огляду на те, що в ухваленні важливих рішень напівавтономними дронами часто беруть участь оператори-люди, ефективність цієї стратегії викликає сумніви, написало видання.

"Якщо одна з цих розфарбованих під зебру вантажівок КамАЗ опиниться в прицілі оператора українського дрона, то, швидше за все, розфарбування матиме незначний вплив", - написало українське аналітичне видання Defence Express.

Зазначається, що камуфляж у стилі "зебри" – це один із безлічі нетрадиційних методів, що застосовуються як російськими, так і українськими військами для захисту техніки від дронів-камікадзе, які рояться вздовж лінії фронту.

Видання зазначило, що швидке розширення ударів середньої дальності, кількість яких збільшилася вчетверо з лютого по травень, було названо стратегічним проривом Києва цього року, що має вирішальне значення для стримування запланованого Кремлем весняно-літнього наступу.

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Нещодавно українська влада попередила, що Білорусь може стати плацдармом для нових атак Росії. При цьому військова співпраця між Москвою та Мінськом дедалі більше турбує союзників України.

А Генштаб повідомляв, що в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони завдали ударів по ряду важливих об'єктів російських окупантів.

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