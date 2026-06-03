Кремль опинився перед вибором між крахом економіки та урізанням бюджету на війну, - Reuters

У Санкт-Петербурзі відкривається помпезний економічний форум Путіна.

Правий американський інфлюенсер, чинний чиновник із США та німецький мільярдер зі сфери роздрібної торгівлі мають відвідати "російський Давос" кремлівського диктатора Володимира Путіна в середу, в той час як Кремль намагається впоратися із застоєм в економічному зростанні та протистоянням із Заходом через війну в Україні.

Головний інвестиційний форум Росії, п'ятий за рахунком з того часу, як Росія ввела війська в Україну у 2022 році, відкривається всього за кілька годин після смертоносної атаки дронів і ракет на Київ, яка, за заявою Росії, стала відповіддю на смертоносний удар по гуртожитку в контрольованому Росією Луганську, пише Reuters.

Повідомляється, що війна дає про себе знати на повну, навіть якщо Україна жодного разу не згадується в офіційній програмі. "Питання в наступному: чи закінчиться ця війна, чи ми дивимося в набагато важче майбутнє?" – заявив один із російських учасників на умовах анонімності.

Відео дня

Економіка Путіна

Путін, який є верховним лідером Росії в якості президента або прем'єр-міністра з 1999 року, забезпечив потужний стрибок процвітання в перші 15 років свого правління. За даними Міжнародного валютного фонду, економіка зросла вдесятеро – приблизно до 2,3 трильйона доларів у 2013 році, за рік до того, як Росія анексувала Крим у України.

Відтоді російська економіка розплачується за конфронтацію із Заходом через Україну: незважаючи на зростання, яке перевищило очікування у 2023 та 2024 роках, цього року вона прогнозується на рівні близько 2,9 трильйона доларів, що становить лише невелику частину сукупної економічної потужності альянсу НАТО, яка, за російськими державними даними, оцінюється у 45 трильйонів доларів.

Залежна від сировини економіка Росії різко сповільнилася приблизно до 1% зростання минулого року порівняно з 4,9% у 2024 році, а в першому кварталі 2026 року скоротилася на 0,2%, у чому чиновники звинуватили високі процентні ставки, західні санкції та міцний рубль.

Зараз зростання цього року прогнозується на скромному рівні 0,4%.

Війна, шпигуни та нафта

Олег Вьюгін, колишній заступник голови центрального банку, заявив, що у Росії є вибір між рецесією або скороченням фінансування того, що Кремль називає "Спеціальною військовою операцією" ("СВО") в Україні.

"Росія опинилася перед вибором: або скоротити військове фінансування, що дасть економіці стимул до зростання за рахунок швидшого зниження ключової процентної ставки, розширити кредитування цивільного сектора, частково зняти санкції та відновити логістичні ланцюги, або продовжити СВО, що постійно вимагатиме збільшення витрат і подальшого підвищення податків, посилюючи сповзання економіки в рецесію та падіння реальних доходів", – пояснив Вьюгін.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін вірить у перемогу РФ і має хибне уявлення про ситуацію на фронті. Аналітики зазначають, що кремлівський диктатор, ймовірно, відмовляється скорочувати оборонні витрати, оскільки вважає, що Росія здатна здобути перемогу на фронті.

Крім того, ми також розповідали, до якого фіналу рухається путінський режим. Поки армія Росії з трудом досягає успіхів на передовій, у Путіна залишилося мало інструментів ескалації, щоб змінити динаміку. Примусова мобілізація дала б Росії перевагу, але вона була б вкрай непопулярною серед росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: