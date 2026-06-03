В Польщі закликають блокувати вступ України до ЄС: в ЗМІ назвали причину

За словами Босака, далі Варшава повинна припинити платити за Starlink.

Заступник голови Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак вважає, що Польща насамперед має заявити, що блокуватиме вступ України до Європейського Союзу доти, доки Київ "не відмовиться від культу злочинців і не дозволить провести всі ексгумації", повідомляє RMF24.

Видання зазначає, що за словами Босака, далі Варшава повинна припинити платити за Starlink і відмовитися від схем спільного запозичення з іншими країнами Європейського Союзу.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України, нашої країни. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я принаймні знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі беруть на себе борги, надають безумовну та безповоротну допомогу і беруть на себе тягар погашення кредиту", - заявив він.

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Босак не приховував розчарування щодо поточної політики польської влади стосовно України.

"На даний момент в Україні панує зневага до польських політиків. Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна влаштувати будь-яку провокацію. Це не викличе жодної реакції", - наголосив він.

У розмові також підняли тему коментарів, які з’являються під дописами представників "Національного руху" щодо депортації українців. Босак рішуче відмежувався від цих вимог, наголосивши, що Конфедерація таких не висувала.

Водночас він розкритикував рішення попередніх урядів про "масову легалізацію всіх, хто має український паспорт, незалежно від національності та країни, з якої вони приїхали".

На його думку, Польща припустилася помилки, не реєструючи біженців і автоматично легалізуючи їхнє перебування.

Україна та Польща: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту Європейського Союзу. Окрім цього, Варшава підтримує поступове згортання спеціальних пільг для українських біженців із переходом до стандартних міграційних правил. Повідомляється, що такі сигнали Польща надсилає до Брюсселя, де наразі тривають неформальні переговори щодо можливих змін у чинній системі тимчасового захисту українських біженців. Після дискусії Єврокомісія має представити нову пропозицію щодо продовження дії механізму тимчасового захисту до 2028 року, ймовірно – із певними змінами.

Також ми писали, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла. Причиною є рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. За словами Навроцького, він звернувся з відповідним проханням до Капітули Ордена Білого Орла, засідання якої відбудеться 8 червня. Президент Польщі наголосив, що "глорифікація УПА – це те, що дало російській пропаганді багато кисню для дезінформації".

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