Раніше, зазначає він, там було чути декілька вибухів.

Над військовою авіабазою в селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Росією Криму видно чорний дим.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Над військовою авіабазою в селищі Гвардійське Сімферопольського району видно чорний дим. До цього там було чутно декілька вибухів. Який цікавий день", - зазначив парламентар.

За даними росЗМІ, окупаційна влада перевіряє версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в районі населеного пункту Новофедорівка в Криму прогриміла серія вибухів з подальшою пожежею на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Сьогодні, 16 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про детонацію на складі боєприпасів поблизу селища Майське Джанкойського району в Криму. За його словами, окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення.

Згодом у Криму зізнались, що це була диверсія.

Вас також можуть зацікавити новини: