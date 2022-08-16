Над військовою авіабазою в селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Росією Криму видно чорний дим.
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Над військовою авіабазою в селищі Гвардійське Сімферопольського району видно чорний дим. До цього там було чутно декілька вибухів. Який цікавий день", - зазначив парламентар.
За даними росЗМІ, окупаційна влада перевіряє версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в районі населеного пункту Новофедорівка в Криму прогриміла серія вибухів з подальшою пожежею на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.
Сьогодні, 16 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про детонацію на складі боєприпасів поблизу селища Майське Джанкойського району в Криму. За його словами, окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення.
Згодом у Криму зізнались, що це була диверсія.