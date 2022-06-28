У північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельне угруповання чорноморського флоту Росії, яке блокує морські комунікації й веде розвідку.

В акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають 2 російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з сумарним залпом до 16 ракет.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають 2 російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр", і їх можливий одночасний сумарний залп становить до 16 ракет", - сказав речник.

Мотузяник також повідомив, що у північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельне угруповання чорноморського флоту Росії, яке блокує морські комунікації нашої держави та веде розвідку.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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