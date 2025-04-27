Наразі оптоволоконні дрони є лише "одним із пазлів" бойової роботи операторів БПЛА.

Росіяни – дуже сильний та системний ворог, якого не варто недооцінювати. Таку думку в інтерв’ю на "Армія TV" озвучив Артем Бєлєнков, начальник штабу 412 ОПБпС Nemesis.

"У них значно менше ідей, ніж у нас. Але вони швидко їх масштабують і тут нам є чого в них повчитися. Приклад – запуск окремого роду військ БПЛА. Вони вчаться на наших досягненнях. Вони розуміють, що систематизація роботи в окремий вид військ – це було правильне рішення. І вони його копіюють. Є напрямки, в яких ми так само копієюмо щось у них. Це дуже системний ворог. І навіть при всіх санкціях вони дуже інтенсивно розвивають свої безпілотні технології і протидіють нашим", – сказав Бєлєнков.

Він також додав, що у майбутньому війна залежатиме не від кількості ідей, а від якості їхнього масштабування та реалізації. Боєць також розповів про потенціал оптоволоконних дронів на фронті.

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"Є різні ідеї з боротьби цими дронами. Вони всі в стадії R&D знаходяться. Наша держава зараз багато уваги приділяє нашому розвитку в плані оптоволоконних технологій і це відчувається. Ми як підрозділ розуміємо, що це один з пазлів, які ми можемо додати до своєї бойової роботи. Не основний точно. Адже на сьогодні 99% таких засобів застосовуються у смузі від 0 до 10-15 км. Для нас це не є цільова зона, ми працюємо далі", – додав Бєлєнков.

БПЛА: важливі новини

Напередодні голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов розповів, що Росія останні кілька тижнів атакує Україну новим типом БПЛА. Зазначається, що він є баражуючим боєприпасом, що робить його аналогом КАБу.

Тим часом Сили оборони напередодні уразили російський завод з виробництва далекобійних БПЛА. За словами полковника запасу Романа Світана, на цьому заводі РФ могла виготовляти не лише "Шахеди" та "Герані", а й китайський варіанти БПЛА – "Подсолнух-200".

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