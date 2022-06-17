Військовозобов'язаним громадянам Білорусі уже роздали повістки і вони повинні прийти до військкоматів.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "ФейгінLIVE" 16 травня.
Жданов, що ці навчання триватимуть до 8 липня. Також до цього часу Білорусь закрила свій повітряний простір, хоча до цієї країни і так вже ніхто не літає.
"У Білорусі почалися навчання з військкоматами і там військкомати розіслали сьогодні повістки. Вони проводитимуть навчання з мобілізації військовозобов'язаних", – сказав Жданов.
Військовий експерт додав, що чоловіки повинні прийти до військкоматів 17-18 червня. Наразі невідомо, чим закінчаться навчання у Білорусі.
Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення з території Білорусі.
Повідомлялося, що було засідання ставки головнокомандувача і "проговорювалося питання Білорусі і давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні, що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових РФ".