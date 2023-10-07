У випадку зростання загрози на північному кордоні Генштаб додаватиме додаткові сили та засоби.

Наприкінці вересня Білорусь провела масштабні військові навчання. Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв констатував, що в Білорусі розпочали черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил.

Він зазначив, що Україна на відповідних напрямках підсилює пильність наших прикордонних нарядів. "Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - сказав Наєв у відеозверненні.

При цьому наголосив, що у випадку зростання загрози з боку Білорусі, Генеральний штаб доаватиме додаткові сили та засоби. "Ці правила воєнної науки завжди працюють". – зазначив він.

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Загроза для України з боку Білорусі - що треба знати

3 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на території Білорусі знаходяться різні види російської техніки. Ризик атаки по території України все ще зберігається. Він нагадав, що українці не очікували атак з боку Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, але ймовірність все ж була.

Також напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв, що вже через рік його армія матиме "зброю для сучасної війни". При цьому він зазначав, що Білорусь "обрала тактику активного захисту", і погрожував ядерною зброєю.

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