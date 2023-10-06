Узурпатор також знову нагадав усім, що Білорусь може застосувати ядерну зброю.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що через рік його армія матиме "зброю для сучасної війни".

Лукашенко під час поїздки до Брестської області зазначив, що Білорусь "обрала тактику активного захисту".

"Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист. Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність", - сказав Лукашенко.

Відео дня

Узурпатор також знову нагадав усім, що Білорусь може застосувати ядерну зброю.

"Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна", - додав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко погрожує війною

Раніше Лукашенко просував "байку" про "напад на Білорусь" і грозився бити по Європі "чистими" і "брудними" бомбами.

А його соратник Олександр Вольфович пригрозив "руйнуваннями, загибеллю і вибухами" трьом країнам Євросоюзу - Польщі, Литві та Латвії.

Вас також можуть зацікавити новини: