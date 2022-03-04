Там горять приміщення учбового корпусу та лабораторно-побутового корпусу.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявляє, що директор Запорізької атомної електростанції запевнив, що наразі ядерна безпека об'єкта забезпечена.

Про це йдеться в дописі на сторінці Старуха у Facebook.

У іншому своєму дописі Старух повідомив, що за даними керівника ЗАЕС, горять приміщення учбового корпусу та лабораторно-побутового корпусу.

"Керівництвом станції прийнято рішення увімкнути захист. На щастя, адмін корпус пошкоджено, але не загорівся. Колектив станції вживає усіх заходів для локалізації проблеми", - зазначив Старух.

Нагадаємо, що російські окупанти внаслідок обстрілів потрапили вже в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.

У Міністерстві закордонних справ України попереджають, що вибух на Запорізькій АЕС, який може статися через пожежу від обстрілів російських військ, буде в 10 разів потужніший за аварію на Чорнобильській АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: