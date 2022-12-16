Наразі організовано безкоштовну автобусну евакуацію із Херсонщини. Крім того, є ті, хто самостійно покидає регіон.

Із Херсонської області щодоби евакуйовується близько 450 мешканців. Кількість охочих виїхати останнім часом зросла в понад двічі.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі "Еспресо". За його словами, щоденно кількість тих, хто хоче евакуюватися, зростає.

"Кількість людей, які почали виїжджати, справді збільшилася. І справді збільшилася кількість людей, які користуються безкоштовною евакуацією. Вона зросла в понад два рази. Якщо щоденно послугою безкоштовної евакуації користувалося близько 200 людей, то зараз на добу користується 450 людей. І щоденно така кількість людей збільшується", - наголосив він.

Відео дня

За словами Хланя, у Херсонській області організовано безкоштовну автобусну евакуацію. Крім того, є ті, хто виїжджає самостійно. Їхня кількість так само зростає.

"В умовах, коли не знаєш, куди прилетить наступного разу, це велика небезпека, тому люди виїжджають із Херсона", - пояснив депутат.

Ситуація в Херсонській області

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон. Ввечері того ж дня про деокупацію міста заявив президент України Володимир Зеленський. На тлі поразки російські окупанти почали "кошмарити" місто обстрілами.

ЗСУ змусили росіян відійти на 15-20 км вглиб на лівому березі Херсонської області, однак їхня артилерія все ще дістає до звільнених населений пунктів.

Хлань заявив, що російські окупанти намагаються зробити з правобережжя і лівобережжя Херсонської області "сіру зону".

Вас також можуть зацікавити новини: