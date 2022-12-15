Ударили поблизу будівлі Херсонської ОВА, яку атакували вчора.

Вранці у четвер, 15 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона.

Як повідомили в Офісі президента, обстрілів ворога знову зазнав центр міста. Ударили поблизу будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.

Сповіщається, що наразі є інформація про 2 загиблих. На місці працюють екстрені служби.

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За інформацією обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф, снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Як пише "Суспільне Херсон", загиблі – 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який, ймовірно, прийшов за допомогою. Ще двоє людей (44-річна жінка та 38-річний чоловік) поранені.

Ситуація на Херсонщині

Після звільнення правобережжя Херсонщини від російських окупантів, зокрема, обласного центру – Херсона, українськими захисниками, загарбники вдаються до постійних обстрілів деокупованої території.

Тільки 14 грудня російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.

Також було завдано масованого удару по Херсону. Пошкоджено суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок атак три людини загинули (серед них – 8-річний хлопчик), ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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