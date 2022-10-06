Він вважає, що окупантів могли відправити на Берислав.

У Херсонській області російські загарбники "зникли" з тимчасово окупованої Нової Каховки.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес", - написав він.

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За попередньою інформацією Хланя, всіх окупантів відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет".

"Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Вчора в оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили, що українські захисники звільнили Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку та Давидів Брід.

За даними розвідки Британії, 2 жовтня ЗСУ розпочали нову фазу наступальних операцій у області. Вони відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед.

У розвідці вважають, що російські командири, ймовірно, бачать зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем.

На думку офіцера ЗСУ Віктора Трегубова, після звільнення Берислава ворожі війська будуть повністю відрізані на правому березі Дніпра

Тим часом експерти американського Інституту дослідження війни зазначають, що ЗСУ досягають значних успіхів на Херсонщині, продовжуючи просування в Харківській та Луганській областях.

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