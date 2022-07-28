Голова Чернігівської ОВА наголосив, що ситуація на кордоні контрольована.

Ситуація на кордоні України контрольована, маємо обстріли прикордоння.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Зараз в ці хвилини надходить багато питань щодо ситуації на кордоні. Зокрема цікавить, чи не розпочалася друга фаза наземної операції ворогів. Станом на 7:12 на кордоні ситуація контрольована. Ми маємо обстріли прикордоння. Вони такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні", - повідомив він.

Чаус також закликав жителів Чернігівщини не нехтувати забороною щодо відвідування лісів.

"Додатково хочу звернутися до мешканців Чернігівщини щодо заборони відвідування лісів. Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною. Це дуже важливо, адже є ризик для життя і здоров’я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси", - наголосив він.

Зазначимо, противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки Білорусь.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, за даними ОК "Північ", російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет. Працювала українська система протиповітряної оборони.

Проте відомо про 10 "прильотів" на Чернігівщині.

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