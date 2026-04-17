Білорусь облаштовує позиції артилерії і будує дороги біля кордону, - Зеленський

Зазначає, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі.

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь", - наголосив він.

Президент України повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.

"Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - зазначає він.

Ситуація на фронті

Зеленський також розповів, що була доповідь Головкома Олександра Сирського. Зазначає, що у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо.

"Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", зазначив президент України.

Білорусь готується до війни: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче війни, але готується до її початку.

Він сказав, що якщо раптом хтось вирішить "з нами розмовляти й дивитися на нас крізь приціл зброї - ми відповімо".

За його словами, він хоче, аби білоруські військові були готові воювати, адже так їх будуть боятися, і ніхто не наважиться "напасти" на Білорусь.

