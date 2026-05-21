Лукашенко сказав, коли Білорусь вступить у війну проти України

Білоруський диктатор готовий "захищати" свою спільну з Путіним "батьківщину".

Білорусь вступить у війну проти України, якщо зазнає "агресії". Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє "Белта".

"Що стосується його (Володимира Зеленського - УНІАН) заяв, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку - якщо на нашу територію буде вчинена агресія", - заявив Лукашенко, не уточнивши, однак, що саме мається на увазі під "агресією".

Білоруський диктатор зазначив, що разом із Путіним буде "захищати нашу Батьківщину від Бреста до Владивостока".

Разом з тим Лукашенко запевнив, що в Білорусі "не збираються" втягуватися у війну проти України, тому що "в цьому немає ніякої необхідності, ні цивільної, ні військової".

Загроза з Білорусі

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський кілька разів заявляв, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну і, здається, вже навіть почалися якісь приготування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попереджав, що загроза нового російського наступу з боку Білорусі є цілком реальною.

