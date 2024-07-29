'Наступ зненацька': РФ атакувала Харківщину на місяць швидше, - The Telegraph

Саме через це окупанти на Донбасі не встигли влитись у темп наступів.

Росія почала наступ на Харківську область значно раніше, ніж було заплановано.

Як пише The Telegraph, через значно передчасний наступ окупантів на Харківську область інші підрозділи, які мали паралельно наступати на Донбасі, не були підготовленими належним чином.

"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі. Відео дня

Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українців зненацька, але це також застало росіян зненацька. 4-й армійський корпус, виділений для участі в операції на Донбасі, ще не закінчив навчання і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно в місяць.

Коли Харківська операція почала зриватися, російське верховне командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ.

"Можливо, це зволікання врятувало українців від краху", - пише видання.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, величезний наступ Кремля мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося.

Це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачає людей, боєприпасів і окопів. Але до кінця літа залишилося близько двох місяців, і Росія не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту.

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