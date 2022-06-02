Також враховуватимуться прохання українців.

Наступні пакети допомоги США Україні упорядковуватимуться зважаючи на ситуацію на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила новий посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві.

Вона зауважила, що наразі не може підтвердити інформацію про те, що найближчими днями США планують продати Україні бойові безпілотники, проте наголосила, що обговорення продовжуються.

Посол запевнила, що оголошений учора пакет у $700 млн на безпекову допомогу не останній. За її словами, це частина ширшого пакету допомоги на $40 млрд, який підтримав Конгрес і опісля відповідний законодавчий акт підписав президентом США Джо Байденом.

"Тому кожен пакет допомоги буде упорядковуватись, відштовхуючись від ситуації на полі бою і від розмов з українцями стосовно того, чого вони потребують", - пояснила Брінк.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня президент США Джозеф Байден заявив, що новий пакет допомоги США для України включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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