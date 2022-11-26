Також відомо, що РФ заселює житлові будинки українців мобілізованими загарбниками.

В тимчасово окупованому Криму російські окупанти облаштували полігон для проведення стрільб. Окрім цього, у Донецькій області фіксується проведення тактичних навчань мобілізованими окупантами, їх навчають поводитися зі стрілецькою зброєю.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, як зазначається, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, зокрема, й на тимчасово зайнятій території України.

"В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що у тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, рашисти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Окрім цього Генштаб додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Війна РФ проти України: останні новини з фронту

Як вже повідомляв УНІАН, минулої доби ЗСУ ліквідували ще близько 560 окупантів. Втрати рашистів стрімко збільшуються.

Сьогодні, 26 листопада, з російського полону вдалося звільнити ще 12 українців. Серед них - чотири бійці ВМС, двоє нацгвардійців, двоє прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

На тлі своїх поразок на фронті, окупанти намагаються створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК у РФ. За інформацією ГУР, кримінальний авторитет з Донбасу створюватиме нову ПВК з російських зеків.

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