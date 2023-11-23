Авіація Сил оборони України завдала понад 10 ударів по районах зосередження супротивників, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні зросли - протягом доби Збройні сили України уразили три райони зосередження російських окупантів та їхньої військової техніки, а також ворожий пункт управління.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав 38 авіаційних ударів та здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас протягом доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

"Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони та чотири артилерійських засоби противника", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 23 листопада 2023 року становлять приблизно 321 800 загарбників.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 23 листопада, Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом доби на фронті відбулось 52 бойових зіткнення.

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на чотирьох напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник вів марні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони України було відбито 10 атак.

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