У цих регіонах України поки небезпечно перебувати.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону назвав найнебезпечніші регіони України, з яких жителям краще тимчасово виїхати.

За словами Арестовича, в деяких регіонах йдуть особливо жорстокі бої. Тому жінкам і дітям так небезпечно залишатися.

"Для тих хто має дітей, або жінки, особливо Харків, Донецька, Луганська області краще виїхати. Це міста запеклих військових боїв і цивільним там робити нічого, якщо тільки ти не такий цивільний, який працює в службах, що забезпечують життєдіяльність військ або міста", - сказав Арестович.

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