Йдеться про гібрид керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38.

В суботу, 28 червня, Росія запустила по Дніпру бомбу-ракету "Гром-1". Це новий етап терору українських міст, заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Новітнє озброєння гібридного типу – між крилатою ракетою та плануючою авіабомбою. Це гібрид керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38", - повідомив Лукашук у Telegram.

Посадовець наголосив, що на тлі сьогоднішньої події будь-які заяви Росії про бажання миру виглядають особливо цинічними.

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Лукашук подякував силам ППО за роботу. "Віримо в наших захисників і захисниць щохвилини", - додав він.

Про збитя бомби-ракети "Гром-1" також заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Що таке "Гром-1"

"Гром‑1" — це новітня російська керована авіаційна ракета-бомба, яка поєднує властивості бомби та ракети. Оснащена супутниковим наведенням і ракетним двигуном, вона здатна вражати цілі на відстані до 120 км. Має бойову частину 315 кг і запускається з літаків Су-34, Су-35 тощо.

Вперше застосована у 2023 році, ця зброя неодноразово використовувалась Росією проти українських міст — зокрема по Херсону й Харкову. Її точність і дальність дозволяють завдавати ударів із-за меж дії ППО.

Атака на Дніпро 28 червня

Як повідомляв УНІАН, У суботу, 28 червня, у мережі з'явились повідомлення про "атаку КАБа по Дніпру". У Повітряних силах відреагували.

"Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро", - заявили у Командуванні Повітряних сил.

Наразі встановлюється тип повітряної цілі за уламками з місця падіння.

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