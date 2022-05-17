Сьогодні російські війська вдарили по житловому будинку, інфраструктурі та закладу освіти Бахмута.

Нацполіція показала кадри порятунку 9-річної дитини, яку витягли сьогодні з-під обвалів багатоповерхівки у Бахмуті.

Відповідний ролик опублікувала поліція Донеччини.

"Важко поранено 9-річну дитину та щонайменше один загиблий: поліцейські Бахмута задокументували воєнний злочин росії. Ворожий ракетний удар зруйнував п’ятиповерховий будинок. На даний час відомо про одного загиблого та важкопоранену дитину. На місці авіаобстрілу продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики", - йдеться у повідомленні під відео.

Зазначимо, сьогодні російські війська вдарили по житловому будинку, інфраструктурі та закладу освіти Бахмута.

"Найбільших руйнувань від ракетного удару зазнав багатоповерховий будинок: конструкція зруйнована з п’ятого по перший поверх. Рятувальники дістали з-піл завалів пораненого 9-річного хлопця та тіло чоловіка. На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Точна кількість жертв наразі встановлюється. Усі служби порятунку роблять все можливе, аби найскоріше розібрати завали та врятувати людей", - зазначають у поліції.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі також прокоментував сьогоднішній обстріл Бахмута російськими окупантами.

"Тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину дістали рятувальники ДСНС із-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті. Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверхи. Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати", - зазначив він.

За словами Кириленка, рятувальники продовжують розбирати завали, не виключено, що під ними можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у Донецькій ВЦА розвіяли оманливе враження щодо бойових дій та дали пораду жителям.

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