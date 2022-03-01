Окупант обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не жаліти" українців.

У мережу "злили" переписку в телефоні вбитого у Київській області російського окупанта.

Її опублікував у своєму Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков.

Окупант обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не жаліти" українців.

"Це все ненадовго, швидко втихомиряться", - пише російський окупант своїй сестрі про українців та війну в їхній країні.

"Не жалійте їх (українців, - УНІАН.), вони вас не пожаліють", - в іншій переписці радить коханому його дівчина.

Раніше у мережі з'явилося листування російського окупанта з мамою. Напередодні своєї загибелі він розповів їй, що потрапив в Україну на війну. "Мамо, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно. Ми хе**чимо по всім підряд, навіть по мирним. Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко. Я зараз тільки вмерти хочу", - написав солдат.

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