За його словами, дані сили та засоби постійно маневрують, щоб РФ не встановила їхнє місцезнаходження.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що небо над Київською областю та столицею наразі є захищеним. За його словами, була створена розгалужена система ППО.

"Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області", – розповів Наєв.

Дані сили та засоби постійно маневрують на місцевості для того, щоб росіяни не вирахували, де саме перебувають засоби ППО України.

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"Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління", – додав Наєв.

Завдяки цьому кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря.

Українська ППО: останні новини

Українська система протиповітряної оборони збиває 80% російських ракет, випущених по нашій країні. У деяких випадках цей показник навіть більший.

Тільки з вересня 2022 року ЗСУ знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала територію України.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому.

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