Росіяни не поспішають підписувати контракти та їхати на війну в Україні, яку в РФ й досі називають "спецоперацією".

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" вбитих в Україні окупантів.

Про це свідчить листування контрактника з працівницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю, опублікована СБУ.

У росіян зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

"Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (при середньому наповненні 500 військових - УНІАН)" – пише жінка.

Водночас окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться га значні втрати.

"34 мехбат Карачаєвський повністю роз'*бали. 80% особового складу знищили. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування", – пише окупант.

Жінка додала, що 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га, яка намагалася взяти Київ, знищена повністю.

За даними Генштабу Збройні сили України ліквідували близько 24 500 чоловік особового складу російської ворожої армії. Захисники країни також знищили 1077 танків і 194 винищувачі.

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